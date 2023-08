Musk vs Zuckerberg, questa lotta non s’ha da fare: “Elon inventa solo scuse”

StrettoWeb

Un nuovo giorno un nuovo colpo di scena sul combattimento tra i due colossi social, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Dopo il totoscommesse sulla località, il nostro Belpaese è stato scelto per il duello tra il magnate di X (prima Twitter) e Facebook. Le varie regioni, tra cui Calabria e Sicilia, hanno cominciato a candidarsi per ospitare l’evento ma, stando agli ultimi sviluppi, “questa lotta non s’ha da fare”. Zuckerberg infatti, ha pubblicato una storia su Instagram dove, tra le righe, si può leggere “Elon Musk ha paura”.

Il padre di Facebook infatti, ha scritto: “siamo tutti d’accordo sul fatto che Elon non sia serio e che sia arrivato il momento di metterci una pietra sopra. Io ho proposto una data. Dana White (presidente della federazione di arti marziali miste statunitensi ndr.) si è offerto di realizzare una vera e propria competizione il cui ricavato andrà in beneficenza. Elon però, prima non conferma la data, poi dice di doversi sottoporre a un intervento alla spalla”.

“Infine, mi chiede di fare una prova nel mio giardino. Se mai decidesse di confermare il combattimento, sa come rintracciarmi. Altrimenti è arrivato il momento di lasciar perdere e andare avanti: voglio concentrarmi a competere con persone che prendono lo sport seriamente”. Quale sarà, dunque, la prossima mossa di Musk?