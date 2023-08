Musk vs Zuckerberg, colpo di scena! Elon scrive a Sangiuliano: “Mark ha rifiutato l’offerta”

StrettoWeb

Il combattimento Musk VS Zuck, partito come il duello dell’anno o, meglio ancora, del nuovo millennio, sembra risolversi in un nulla di fatto. “Tutto fumo e niente arrosto”, insomma. Dopo che il facebookiano Zuckerberg ha praticamente dato del “coniglio” a Elon Musk, quest’ultimo è passato alle maniere, ops ai social forti. “Zuckerberg ha rifiutato l’offerta ,a io sono sempre pronto a combattere”: scrive Elon Musk sulla sfida di MMA. E si rivolge nientepopodimeno che al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo aver decretato l’Italia come “ring” della lotta.

“Voglio ringraziare il Ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia. Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la Ufc a organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere”, scrive Musk in Italiano, con una punta di vittimismo e una critica velata per il rivale. Attendiamo ora il prossimo capitolo della ‘telenovelas dei magnati’: cosa risponderà Zuck?