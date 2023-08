Lutto nel mondo del calcio: è morto Carletto Mazzone, allenò il Catanzaro in Serie A

StrettoWeb

Un altro lutto oggi nel mondo dello sport dopo quello di Tonino Zorzi, storico coach della Viola ma simbolo comunque del Basket italiano. Il calcio piange infatti la morte di Carlo Mazzone. Il tecnico romano, detentore del record di panchine in Serie A (792 ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi), aveva 86 anni. Da tempo ormai non allenava più, ma è rimasto comunque nei ricordi di tutti per essere stato uno dei simboli del calcio sano e genuino. Tante, tutt’ora spesso menzionate, le sue uscite pubbliche sarcastiche e ironiche che hanno fatto la storia.

Mazzone e la parentesi Catanzaro

Tra le squadre allenate, agli inizi della sua carriera in panchina, anche il Catanzaro, guidato per due stagioni, dal 1978 al 1980. Con i giallorossi una tranquilla salvezza e una semifinale di Coppa Italia nel primo anno, mentre nel secondo è arrivato l’esonero, con successiva retrocessione per la squadra, poi ripescata in seguito alla retrocessione di ufficio del Milan.

Mazzone e i grandi campioni: dal giovanissimo Totti all’esperto Baggio

Ma Mazzone era anche altro, era soprattutto un allenatore di calcio apprezzato e stimato. E’ stato lui a lanciare ufficialmente un giovanissimo Francesco Totti nel mondo dei grandi, “proteggendolo” ad inizio carriera. Tra i meriti, anche quello di rilanciare un Roberto Baggio che sembrava poter appendere le scarpette al chiodo in anticipo. Il suo approdo a Brescia permise al Divin Codino, proprio grazie a Mazzone, di chiudere la carriera nel modo più giusto per un grande campione.