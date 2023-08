Basket in lutto: è morto Tonino Zorzi, storico coach della Viola

StrettoWeb

E’ una giornata triste per il basket italiano e anche e soprattutto per la Pallacanestro Viola. E’ morto, infatti, Tonino Zorzi, ex coach neroarancio nonché storica colonna e bandiera del club cestistico reggino. A più riprese, in panca, Zorzi ha rappresentato la Viola in Italia. Nato a Gorizia nel 1935, la prima esperienza in riva allo Stretto è nel 1987, con tre grandi stagioni in neroarancio, tra cui la promozione in A1 nel 1989. L’anno dopo, nel 1990, arriva poi ai quarti scudetto, centrando uno dei risultati migliori della storia della Viola. Ritorna poi nel 1995, dal 2000 al 2002 e nel 2005.

“Apprendiamo con grande costernazione la grave notizia della scomparsa di Coach Tonino Zorzi. Ne ricordiamo le grandi qualità come uomo e allenatore, vero maestro del basket italiano, storico condottiero della Viola. Ti sia lieve la terra Parón. La società è vicina al dolore della famiglia e in segno di rispettoso cordoglio sospenderà fino a domani le attività delle pagine ufficiali”, si legge sui canali social della Viola.

Al di là della sua avventura in neroarancio, Zorzi è ricordato per le sue altre imprese: ha conquistato la Coppa delle Coppe con la Partenope Napoli nel 1970 e ha centrato 5 promozioni dalla Serie A2 alla Serie A1: tre con la Reyer Venezia Mestre (1976, 1981, 1986), una con la Pallacanestro Pavia (1991) e appunto quella con la Viola. Da giocatore ha disputato 22 presenze in Nazionale, con la cui maglia ha disputato gli Europei del 1953 e del 1965, e conta 215 presenze totali e 3.948 punti in massima serie. Dal 2011 fa parte dell’Italia Basket Hall of Fame ed è stato eletto miglior giocatore della Pallacanestro Varese di ogni tempo”.