Messina, ulteriori modifiche alla viabilità per interventi di scerbatura

StrettoWeb

Da lunedì 28 agosto sino al 25 ottobre, nelle fasce orarie 6-14, 6-16 e 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade. Dal 28 agosto al 7 settembre, dalle 6 alle 14, le attività interesseranno il rione Ritiro; dal 4 settembre al 25 ottobre, nelle fasce orarie 6-16 e 20-6, quadrilateri del centro cittadino e zone limitrofe: vie San Cosimo, Veneto, La Farina, Rovigo, Catania, Gazzi, Dante Alighieri, Lucania, Roosvelt, Cremona, Lazio, Napoli, Buganza, Maregrosso, Roma, Gibilterra, Salandra, Croce Rossa, Risorgimento, Maddalena, Cesare Battisti, Tommaso Cannizzaro, Geraci, Santa Cecilia, Ugo Bassi, Trieste, Industriale comprese le vie interne, e i viali Europa e San Martino; dal 18 al 26 settembre, dalle 6 alle 16, nella zona di Montepiselli: vie Chione, Sciva e Salita Montepiselli.

Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Istituito spazio di sosta per carico e scarico merci sul lato nord di via Calvi

Istituito uno spazio di sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, riservato esclusivamente agli autocarri, sul lato nord di via Calvi, a valle dell’intersezione con via La Farina, per una lunghezza di 10 ed una larghezza di 2 metri. Alle operazioni di carico e scarico merci, all’interno dello stallo di sosta, saranno riservate, esclusivamente, le fasce orarie 9.30-12.30 e 14.30-17.30, consentendo la sosta pubblica libera negli altri periodi rimanenti.