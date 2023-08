Messina, modifiche alla viabilità per interventi di scerbatura | INFO

StrettoWeb

Da oggi, giovedì 17, sino al 6 settembre, nelle fasce orarie 6-14 e 6-16, saranno effettuati interventi di scerbatura nei seguenti tratti di strade: oggi, giovedì 17, e domani, venerdì 18, nella fascia oraria 6-14, nella zona nord, nella via Consolare Pompea, dall’incrocio di via Lago Grande a piazza dell’Autonomia Siciliana lato monte (rettilineo Granatari); lunedì 21 e martedì 22, nella via Consolare Pompea, dall’incrocio di via Lago Grande a piazza dell’Autonomia Siciliana lato mare (rettilineo Granatari); da lunedì 21 agosto al 6 settembre, nella fascia oraria 6-16, nella zona di Montepiselli: piazzetta palestra, vie Gelone e Noviziato Casazza; vie del Santo e Santa Marta. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori miglioramento sicurezza ed estensione pista ciclabile urbana del centro: i provvedimenti viabili

Per consentire lavori di miglioramento della sicurezza ed estensione della pista ciclabile urbana del centro città, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto sarà interdetto il transito veicolare, dalle ore 7 di lunedì 21 agosto alle 16 dell’1 settembre, la corsia riservata agli autobus e la corsia riservata alle biciclette nel tratto del corso Cavour compreso tra le vie Cannizzaro e Consolato del Mare (piazza Antonello); interdetto il transito veicolare, dalle 7 di lunedì 28 agosto alle 16 dell’1 settembre, la corsia riservata agli autobus e la corsia riservata alle biciclette nel tratto del corso Cavour compreso tra la via Consolato del Mare (piazza Antonello) e il viale Boccetta; riaperto al transito veicolare l’intero tratto del corso Cavour compreso tra la via Cannizzaro e il viale Boccetta alle 16 dell’1 settembre e, comunque, una volta completati tutti i previsti lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale.