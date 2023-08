Messina: i No Ponte ci riprovano con un corteo, ma per i cavernicoli è l’ennesimo flop

StrettoWeb

Ennesima manifestazione flop dei No Ponte, alias “cavernicoli”, che da Piazza Cairoli, cambiando location rispetto a Capo Peloro, dovevano andare alla “conquista” di Messina contro la costruzione del Ponte e contro tutto e tutti. Gli organizzatori pensavano di poter coinvolgere migliaia di persone ma, in realtà, sono i soliti “quattro amici al bar”, “no tutto”, che poi usufruiranno del Ponte quando questo sarà costruito (potete starne certi). Per carità, manifestare è legittimo, così come esprimere le proprie idee in maniera civile anche con ironia ma l’utilità di ripetere la stessa litania quasi ogni mese e con questi numeri non sappiamo quanto sia utile per chi, ripetiamo legittimamente, porta avanti questa “crociata” da “cavernicoli”. E’ evidente che non c’è stata la mobilitazione popolare che si pensava in quanto ormai il popolo è a favore del Ponte (e come potrebbe non esserlo).

Tra l’altro si manifesta in una giornata in cui sull’“Autostrada del Mediterraneo” vi sono rallentamenti e code agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia e si registrano tempi di attesa di circa tre ore. E’ incredibile che nel 2023 la situazione sia ancora questa quando basterebbe il Ponte per attraversare lo Stretto in pochi minuti, con semplici tre chilometri di autostrada, senza alcuna fila e senza alcun ingorgo (ed è un qualcosa che si ripete più volte durante l’anno creando enormi disagi).

Noi lo ripetiamo, senza offesa, che i cavernicoli sono destinati all’estinzione per buona pace di tutti. Queste persone vogliono mantenere l’area dello Stretto in uno stato medievale dei trasporti puntando sui traghetti che provocano un imponente inquinamento.

Perchè siamo “sì Ponte”? L’infrastruttura stabile unirebbe le due sponde in un’unica grande Città con benefici altissimi per l’intero Sud. Inoltre, la costruzione del Ponte, sarebbe fondamentale anche per portare l’Alta Velocità in Sicilia, in quanto, questi treni non potrebbero essere trasporti da traghetti più che datati. Insomma, il Ponte è utile ed è fondamentale per uscire dall’arretratezza in cui i nostri territori sarebbero destinati senza questa grande opera.