Messina, nel week end di Ferragosto il traffico è in tilt: e se ci fosse stato il Ponte sullo Stretto? | FOTO e VIDEO

Il traffico in città è completamente andato in tilt, questa mattina, per l’inizio del week end di Ferragosto. Una delle principali cause di questo caos è stata la configurazione stradale che richiede un percorso complicato per raggiungere la zona di imbarco dei traghetti. Coloro che provengono dall’uscita dell’autostrada Boccetta e desiderano dirigersi verso la zona Caronte si sono trovati costretti a proseguire prima verso il centro cittadino, per poi effettuare un’inversione a U in prossimità del comune. Questo percorso ha contribuito a creare lunghe code sulla via Garibaldi, rendendo la viabilità praticamente impossibile anche per gli stessi cittadini.

Inutile chiedersi se ci fosse stato il Ponte sullo Stretto; sicuramente avrebbe contribuito a defluire il traffico rendendolo più scorrevole, oltre che a garantire ai viaggiatori degli spostamenti meno stressanti.

Lunghe code, questa mattina, anche sull’autostrada A20 direzione Palermo.

Messina, week end di ferragosto lunghe code e traffico in tilt