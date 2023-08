Manca poco per il suggestivo tour a bordo del Treno degli Dei, con “Piparelli” per tutti

StrettoWeb

Manca poco all’appuntamento con Il Treno degli Dei. In vista del suggestivo tour è stata annunciata una nuova opportunità per tutti coloro che dal comprensorio della Costa Viola e da Reggio Calabria vogliono vivere l’esperienza del treno storico e visitare tropea: attiva la tariffa speciale solo andata ad € 13,00 Adulti – € 8,00 Ragazzi sull’itinerario “Costa Viola by Night Tropea – Reggio Calabria”, con partenza alle ore 18:03 da Tropea del Treno Storico.

Come partecipare:

Da Reggio Calabria C.Le – Scilla e Bagnara è possibile raggiungere Tropea con i treni regionali mattutini di Trenitalia, grazie al servizio in treno diretto TROPEA LINE (leggi sotto per le corse suggerite), godere della giornata sulla Costa degli Dei e visitare lo splendido borgo di Tropea, per poi partecipare al TRENO DEGLI DEI con partenza alle 18:03. Il treno storico in discesa, effettuerà fermate a Bagnara (19:04) – Scilla (20:08) – Reggio Calabria Lido (20:37) e Centrale (20:45).

Il biglietto del treno regionale TROPEA LINE è disponibile su tutti i canali Trenitalia, per il treno storico è obbligatorio effettuare prenotazione su questo sito scegliendo la tariffa “Speciale Solo Andata” sull’itinerario “Costa Viola By Night Tropea – Reggio Calabria”.

ISTRUZIONI IN CASO DI ADESIONE AL SERVIZIO OPZIONALE “MINICROCIERA – LA ROTTA DI ULISSE”

Il servizio opzionale “Minicrociera la Rotta di Ulisse” è disponibile solo per chi inizia l’itinerario dalla stazione di Bagnara, in quanto al termine della crociera (ore 23:00 c.a) non vi sono collegamenti ferroviari in direzione sud. Pertanto tutti coloro che soggiornano o risiedono nel comprensorio reggino e della Costa Viola e che intendono usufruire anche della Minicrociera in abbinamento al viaggio in treno storico da tropea, possono iniziare il tour con il treno regionale Tropea Line partendo, necessariamente, dalla stazione di Bagnara, dove è disponibile un ampio parcheggio per lasciare l’auto.

ORARI TRENI CONSIGLIATI SERVIZIO TRENITALIA “TROPEA LINE”

Regionale 94952 Reggio C.le 06:33 – Reggio Calabria Lido 06:36 – Scilla (07:15) – Bagnara (07:24) con arrivo a Tropea alle 08:24

Regionale 94954 Reggio C.le 08:35 – Reggio Calabria Lido 08:38 – Scilla (09:09) – Bagnara (09:19) con arrivo a Tropea alle 10:18

I piparelli sul Treno degli Dei

I Piparelli, uno dei prodotti tipici della Costa Viola e prodotti a Bagnara Calabra nella confezione creata appositamente per il Treno degli Dei, verranno offerti a tutti i viaggiatori. Si tratta di uno dei biscotti più contesi tra Sicilia e Calabria, fatto con mandorle tostate, miele, scorza d’arancia, cannella, chiodi di garofano. Tutti ingredienti che richiamano le radici medio-orientali di questo biscotto. Secondo alcune antiche fonti, i primi a sfornare questa prelibatezza furono gli arabi, ai tempi della loro dominazione lungo la costa del Sud.

Come si legge sul sito web dedicato al Treno degli Dei, “il nome è legato proprio al metodo di cottura. Spesso, infatti, venivano utilizzate delle stufe a legna che, secondo quanto si racconta, “sbuffavano come delle vere e proprie pipe”. Secondo altri invece, il nome è legato all’ utilizzo del pepe nero nella ricetta originale, in dialetto “u pipi niru”. Ma c’è anche chi pensa che il nome sia dovuto proprio al tipico colore scuro ligneo di questo profumato dolce.

Mai confondere le Piparelle di Villa San Giovanni, dal taglio “ostiato”, ossia sottilissimo, dai tipici Piparelli di Bagnara, decisamente più spessi, croccanti e ricchi di mandorle. E’ un biscotto che delizia ogni palato, anche quello dei più esigenti. Ricco di proteine, fibre e con poche calorie, è persino consigliato dai professionisti dell’ alimentazione.

Fragranti e profumati, “i Piparelli” sono di solito accompagnati con un ottimo bicchiere di Vino Zibibbo di Bagnara, un vino liquoroso giallo paglierino, con riflessi dorati, dal profumo fruttato e intenso. Ottimi da gustare anche con un buon caffè, con una tazza di thè o con del gelato artigianale. Sono così deliziosi che si possono mangiare anche così da soli. Uno tira l’altro!“.