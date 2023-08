Torna in Calabria l’imperdibile appuntamento con Il Treno degli Dei | DATE e ITINERARI

StrettoWeb

“Un viaggio d’altri tempi sulle rive del Tirreno con il Treno degli Dei. A bordo delle vetture anni ’30 della Fondazione FS, lungo la panoramica Ferrovia Tirrenica meridionale, alla scoperta dei tesori di Tropea e della Costa Viola“. Questo e tanto altro è il Treno degli Dei, ovvero una brillante iniziativa di Ferrovie in Calabria, associazione culturale di promozione del trasporto ferroviario nella nostra regione.

E oggi, finalmente, sono state annunciate le date in cui il treno sarà operativo per tutti coloro che vorranno assaporare l’emozione di un giro turistico su strada ferrata. Gli itinerari toccheranno in particolare quattro località della costa tirrenica calabrese: Tropea, Bagnara Calabra, Scilla e Reggio Calabria.

Le date de Il Treno degli Dei

“Dopo il grande successo registrato negli scorsi anni torna, sui binari calabresi, “Il Treno degli Dei”. L’iniziativa è promossa dalla Regione Calabria e dalla Fondazione FS, in collaborazione con l’Associazione Ferrovie in Calabria e con i comuni di Bagnara Calabra e Tropea“, si legge nella nota stampa diffusa dall’associazione.

“Quattro gli appuntamenti in calendario, alla scoperta dell’affascinante costa tirrenica calabrese: il treno storico, composto da carrozze “Centoporte” degli anni ’30 e “Corbellini” degli anni ’50, percorrerà nelle giornate di venerdì 18, sabato 19, venerdì 25 e sabato 26 agosto due itinerari turistici fra Paola e Reggio Calabria passando per Tropea per permettere ai passeggeri di ammirare le ampie spiagge tra Paola e Vibo Valentia, gli agrumeti della piana di Lamezia, le insenature nei pressi di Capo Vaticano, le rocce a strapiombo inframezzate dalle calette della Costa Viola e godere della vista sullo Stretto, costeggiando i bellissimi borghi di Tropea, Pizzo, Scilla e Bagnara“, precisa la nota.

Gli itinerari

“Sarà possibile scegliere fra due itinerari – spiegano dall’associazione Ferrovie in Calabria –, il primo è denominato “Tropea, borgo degli Dei” e prevede la partenza del treno dalla stazione di Paola alle ore 15.42 e le fermate intermedie nelle stazioni di Amantea (16.06), Lamezia Terme Centrale (16.32), Pizzo (16.59), Zambrone (17.20) fino ad arrivare a Tropea (17.33), la perla del Tirreno, che quest’anno ha conquistato le cinque vele di Legambiente. Il treno di ritorno partirà da Tropea alle 00.56 per fare rientro a Paola alle 02.35, ed effettuerà fermate intermedie a Zambrone (01.06), Pizzo (01.25), Lamezia Terme centrale (01.49), Amantea (02.14).

Il secondo itinerario, denominato invece “Costa Viola By Night”, con partenza da Tropea alle 18.03 effettuerà la fermata intermedia a Ricadi-Capo Vaticano (18.16), ed è dedicato alla scoperta dei borghi di Bagnara, Scilla e della città di Reggio Calabria con il suo lungomare, conosciuto come il chilometro più bello d’Italia, per vivere un romantico viaggio al tramonto lungo la ferrovia Tirrenica e godere dei paesaggi unici della Costa Viola.

Il treno di ritorno partirà da Reggio Calabria centrale alle 23.10 e arriverà a Tropea alle 00.56, previste le fermate intermedie di Reggio Calabria Lido (23.16), Scilla (23.39), Bagnara (23.48), Ricadi Capo Vaticano (00.36) e Rosarno (00.14).

Maggiori informazioni sul programma sono disponibili sul portale web www.iltrenodeglidei.it e sul sito ufficiale della Fondazione FS“, conclude la nota stampa.