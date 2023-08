Ex Reggina, anche Luca Rovito passa alla Sampdoria: raggiunge Sapienza e Mazzù

StrettoWeb

Una colonia amaranto. Questa è, ad oggi, la nuova Sampdoria di Radrizzani. A partire dalla panchina, affidata questa estate ad Andrea Pirlo, accompagnato dal suo fedele compagno e amico (si erano conosciuti proprio alla Reggina) Roberto Baronio. Ma non è tutto. Nelle scorse settimane, anche Pippo Sapienza (Responsabile) e Filippo Mazzù (social media) si sono trasferiti alla sponda blucerchiata di Genova, arricchendo il reparto comunicazione del club.

E ora? E ora si aggiunge una nuova, ulteriore, figura: Luca Rovito. Quest’ultimo è il nuovo videomaker della società. Per anni in riva allo Stretto, è andato via qualche settimana fa, annunciandolo con un post sui social. L’esordio ufficiale per tutti è avvenuto ieri, a Marassi, in Coppa Italia: 1-1 contro il Sudtirol ai supplementari, ma poi ai rigori l’ha spuntata proprio la Samp.