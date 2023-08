Reggina, lascia anche il videomaker Luca Rovito: “dolore era diventato insopportabile”

StrettoWeb

Altro addio oggi in casa Reggina, dopo quello di Canotto. Ha lasciato infatti anche Luca Rovito, videomaker amaranto da molto tempo e vero e proprio “occhio” del club amaranto. Con i suoi filmati, ha raccolto i momenti più belli di questi anni, arricchendo il comparto comunicazione del club, che negli ultimi anni aveva raggiunto livelli altissimi. E così, dopo Sapienza e Mazzù, un altro componente dell’area comunicazione lascia la società.

Anch’egli lo fa con un messaggio commovente. “Ti ho scelta da ragazzino, e dopo qualche decennio ancora non mi è chiaro il motivo. Pensavo fosse la Serie A, ma più precipitavi e più diventava viscerale l’amore per te. Non ci dovevamo nulla non avendo con questo territorio alcun tipo di legame, eppure ho cercato per una vita di ottenerlo, di sentirmi uno di voi, uno di Reggio”, ha scritto.

“Ad un certo punto mi hai scelto tu, aprendomi le porte del paradiso e in questi quattro anni ho continuato a sceglierti, sempre. L’unica cosa che non ho scelto è il dolore che ho provato in questi mesi nel vederti ridotta così. Un dolore che era diventato insopportabile che andava stroncato e che già da qualche settimana mi aveva portato alla decisione di dividermi da te a prescindere da come sarebbe andata, per andare altrove. E ho vissuto in queste settimane il paradosso della speranza di poterti incontrare come avversaria quest’anno, perché ciò significava che saresti stata ancora viva”.

“Se c’è ancora l’1 % di possibilità al consiglio di stato voglio ancora credere di poter tornare da avversario. Ho visto Canotto fare gol contro l’Ascoli mentre io, sconsolato, mi dirigevo a centrocampo in attesa del fischio finale. Perché la Reggina non muore mai. Spero di averti dato qualcosa perché tu nella vita, da più di 20 anni ormai, mi hai dato quasi tutto. Grazie Reggina. Grazie Reggio”, chiude.

La risposta di Ferdinando Ielasi

Il responsabile della comunicazione, Ferdinando Ielasi, ha salutato così l’ex collega. “Oh, se uno dei due un giorno dovrà lasciare la Reggina, l’altro deve fare un bel post con questa”…Ci siamo detti più o meno così, scherzando, quando abbiamo visto questa foto. Tocca a me fare il post, e non sai quanto mi brucia. Ora posso dirtelo, speravo che questo giorno non arrivasse mai. GRAZIE DI TUTTO LUCA, GRAZIE DI TUTTO AMICO MIO. E ora…SPACCA TUTTO, GENIO!”