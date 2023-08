Loredana Bertè: la cantante di Bagnara conquista Palmi e una folla oceanica | FOTO

StrettoWeb

Quella che si è svolta quest’anno è stata una Varia di Palmi memorabile. La storica celebrazione “patrimonio dell’umanità” ha visto la presenza di 150 mila persone, accorse a Palmi per assistere alla manifestazione secolare dedicata alla Madonna della Lettera. La giovane animella ha conquistato tutti con i suoi sorrisi e i suoi gesti di benedizione verso i presenti. Ma dopo le celebrazioni religiose a prendersi, meritatamente, tutta la scena è stata la mitica Loredana Bertè.

Il concerto, che rientra nelle tappe del tour estivo dell’artista, realizzato con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e il patrocinio della Regione Calabria, è stato un successo. Il calore del pubblico e l’emozione palpante, hanno reso l’esibizione di Loredana Bertè ancora più memorabile, insieme alla tantissima gente che l’ha accolta, ascoltata, seguita fino alla fine.

La cantante, com’è noto, è molto amata alle nostre latitudini non solo per la sua arte, ma anche perché originaria di Bagnara Calabra. “Loredana, stasera hai riempito i nostri cuori! Noi sei solo

una grande professionista, ma anche una GRANDE DONNA, grazie!“, ha scritto qualcuno sui social. E ancora: “È stato molto bello anche se c’era una folla oceanica che ha impedito di seguirla più da vicino“, in riferimento al fatto che molti hanno lamentato l’assenza di un maxischermo dove seguire il concerto di Loredana Bertè, per i tanti che non sono riusciti ad entrare in Piazza 1° Maggio. In alto la gallery fotografica scorrevole, con gli scatti di Laura Lauro postati sulla pagina Facebook “Varia di Palmi“.