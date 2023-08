Incendio a Sant’Eufemia d’Aspromonte: riapre la SP2, ma la ferita resta aperta | FOTO

StrettoWeb

“A seguito del grave incendio che si è verificato sabato scorso, per il quale i Vigili del fuoco sono stati impegnati fino a domenica sera, l’Amministrazione Violi si è subito adoperata per poter gestire al meglio l’emergenza.

Infatti già nella giornata di domenica pomeriggio ha emesso le prime ordinanze di sgombero e a seguire lunedì le ordinanze di messa in sicurezza dell’area con relativa interdizione del traffico su Corso Umberto I – Strada Provinciale SP2“. E’ quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Il tema è quello del terribile incendio che nei giorni scorsi è divampato da un’antica abitazione in zona Paese Vecchio.

“Successivamente, a seguito dei passaggi obbligati con i proprietari e con l’Autorità Giudiziaria, ha potuto organizzare in tempi record i lavori per il ripristino dell’area e soprattutto della viabilità su Corso Umberto I – Strada Provinciale SP2 – si legge ancora nel post –. Ebbene solo dopo 3 giorni dall’evento, e quindi solo nella giornata di ieri, dopo un intenso lavoro del Sindaco e dell’intera Amministrazione, con il prezioso supporto dell’Ufficio Tecnico, si sono ottenute le necessarie autorizzazioni a poter procedere.

Una volta ottenute le autorizzazioni, come detto prima nella sola giornata di ieri, il Comune si è organizzato con i propri mezzi, con i propri tecnici e con i propri operai a dare inizio alle lavorazioni di messa in sicurezza dell’area, con delicati e mirati interventi di demolizione.

A tal proposito è doveroso un ringraziamento particolare alla locale impresa Masseo che ha messo a disposizione la propria autogrù, per facilitare le operazioni.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area attraverso mirati interventi di demolizione, sono iniziate nella prima mattinata di oggi, verso le ore 8.00, e si sono già concluse verso le ore 11.00.

L’esecuzione di tali lavori ha dimostrato una grande professionalità da parte di tutti gli operatori comunali coinvolti, operai per primi, i tecnici comunali ed anche il Sindaco che ha presenziato e seguito tutte le operazioni durante tutta la loro intera durata.

E’ opportuno mettere in evidenza come il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, abbia dato prova di riuscire a gestire in maniera diretta lavorazioni complesse e delicate, con grande professionalità e collaborazione da parte di tutti gli operatori coinvolti.

Già da domani il Corso Umberto I – SP2 sarà riaperta, ripristinando le condizioni di normalità dell’intera comunità”, conclude.

Già nei giorni scorsi l’amministrazione guidata dal sindaco, prof. Pietro Violi, aveva rivolto i propri ringraziamenti alla “Ditta “PANGES PREFABBRICATI SRL”, realtà imprenditoriale presente sul territorio eufemiese da diversi anni, che preso atto delle difficoltà che riguardavano la reperibilità dell’acqua (considerando il periodo in cui ci troviamo), non ha esitato nemmeno un secondo e si è resa subito disponibile nei confronti del corpo dei VF, invitandoli ad usufruire di tutte le risorse idriche necessarie per placare definitivamente l’incendio, risorse fortunatamente poi non necessarie“.

Una ferita, quella dell’incendio a Sant’Eufemia, che resta aperta nel cuore della comunità eufemiese. “Brucia e si distrugge la storia di un popolo. Case che hanno visto passare eufemiesi e non, con le loro storie. Terribile vedere le fiamme alte e l’odore acre della storia che brucia. Tristezza solo tanta tristezza“, aveva scritto nei giorni scorsi il presidente del consiglio comunale, la docente Teresa Borrello.