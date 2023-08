“Ferrero è venuto per promuovere lo Chef Nino Rossi”, ma arrivano le precisazioni dal Ristorante

StrettoWeb

Nell’intervento di ieri a Radio Antenna Febea, parlando della situazione Reggina, il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace ha anche risposto a una domanda sulla foto circolata sui social di lui insieme all’ex Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. “La foto con Ferrero? Io giro tanto sul territorio metropolitano, ero lì a Palmi per la festa della Varia e sapevo della presenza di Ferrero giù al Porto. Mi sembrava corretto stringerci la mano perché voleva conoscere l’Amministrazione. Era il minimo che potessimo fare. Lui è venuto qui per promuovere il nostro grande Chef Nino Rossi. E’ chiaro che la battuta sulla Reggina nasce, perché lui è un uomo di calcio, ma da qui a dire che acquista gli amaranto ce ne vuole…”, ha detto.

In merito alla volontà di Ferrero di promuovere lo Chef Nino Rossi, però, alla redazione di StrettoWeb è arrivata una mail di rettifica direttamente da Texture Food srl e Chef Nino Rossi. “Probabilmente – precisano – c’è un refuso nel riportare la risposta o quantomeno un’inesattezza poiché il Sig. Ferrero è un cliente abituale del ristorante Qafiz ma non ha alcun incarico di promozione né alcuna collaborazione sia con lo Chef Nino Rossi che con l’azienda proprietaria del ristorante. Come per la privacy di tutti i nostri clienti anche in questo caso non vi è traccia alcuna della presenza del Sig. Ferrero sui canali social o sui canali ufficiali di comunicazione dell’azienda o dello Chef”.

Il Ristorante, dunque, ha tenuto a precisare in merito alle parole di Versace. Riportiamo, per correttezza d’informazione, la risposta del locale, evidenziando altresì che non si tratta di un refuso nella trascrizione, in quanto Versace ha effettivamente e testualmente pronunciato quella frase (“Lui è venuto qui per promuovere il nostro grande Chef Nino Rossi”).