Cateno De Luca: “ho salvato Messina dal dissesto finanziario” e ora punta a Bruxelles

“Non ho visto post di quei consiglieri comunali che invece, in passato, avevano fatto per inneggiare al dissesto nella fase di gestione della pratica con la corte dei conti. Ogni nota che arrivava c’era chi inneggiava ‘ah De Luca aveva fallito’. Qualche partito aveva anche fatto conferenza stampa, cercando di mettere in mostra la morte della città perché le ultime richieste fatte dalla corte dei conti erano insuperabili. E ora perché non fate una conferenza stampa dal titolo ‘grazie Cateno De Luca’?”. Si mostra così oggi De Luca nella sua consueta diretta mattutina, stavolta però orgoglioso per il merito di aver salvato la città di Messina dal dissesto.

“Ringrazio oggi l’amministrazione Basile perché, con la sua giunta, hanno portato avanti il lavoro che io ho impostato anche insieme a Federico, quando lui era direttore generale. Però, mi sembra poco elegante fare post e non citare l’autore. Quando si arriva a questo punto significa essere dei deficienti mentali. Oggi Messina é cambiata da tutti i punti di vista”.

De Luca ha adesso, a mente, di portare avanti una campagna elettorale in vista delle Elezioni Europee e, come sostiene “io non mi sento da meno degli altri, non soffro di nanismo“.