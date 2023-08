Catanzaro-Ternana 2-1, Vandeputte di rigore nel finale sul neutro di Lecce: primo successo stagionale

StrettoWeb

Arriva la vittoria, la prima della stagione. Dopo il pari a Cremona, il Catanzaro rimane imbattuto e sconfigge la Ternana per 2-1. Unica nota un po’ stonata è il contorno, per le vicende ormai note: il successo è arrivato infatti su un neutro di Lecce praticamente isolato, come fosse a porte chiuse, in tempi di Covid. Per fortuna dei giallorossi, solo per stasera.

Ma tra chi ha disertato (gli ultrà), e chi non se l’è sentita di trascorrere tanti chilometri, alla fine non si è neanche arrivato al numero massimo di posti consentiti, i 1.500 di capienza. Al Via del Mare, infatti, ce n’erano circa 200.

Poco male, i tre punti arrivano comunque e la squadra di Vivarini è contenta. Buona la partenza: il primo gol stagionale è di Biasci, che raccoglie una respinta corta del portiere avversario e mette dentro. A ridosso dell’intervallo il pari della Ternana con Raimondo. La gara sembrava indirizzarsi verso il pari, ma la svolta arriva nel finale. Rigore per il Catanzaro: all’89’ dal dischetto ci va Vandeputte che non sbaglia e regala il 2-1 definitivo. E ora il “Ceravolo” si prepara alla festa mercoledì sera contro lo Spezia, con gli almeno oltre 4 mila abbonati.

Risultati Serie B 2ª Giornata

Sampdoria-Pisa 0-2

Venezia-Cosenza 1-1

Como-Reggiana 2-2

Cremonese-Bari 0-1

Feralpisalò 0-2

Modena-Ascoli 1-0

Parma-Cittadella 2-0

Catanzaro-Ternana 2-1

Classifica Serie B

Parma 6 Venezia 4 Cosenza 4 Sudtirol 4 Catanzaro 4 Bari 4 Pisa 3 Modena 3 Cittadella 3 Spezia 1 Palermo 1 Reggiana 1 Sampdoria 1 (-2) Cremonese 1 Como 1 Ternana 0 Ascoli 0 Feralpisalò 0