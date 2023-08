Barcellona Pozzo di Gotto: la bretella sul Mela è davvero sicura?

StrettoWeb

Molto discussa, in merito alla sicurezza, la bretella sul Mela. Il percorso sterrato, delimitato da New Jersey in plastica, è stato completato con un ritardo di tre mesi e a breve aperto al transito con un senso unico alternato. Il problema, però, è proprio relativo alla sua progettazione a ridosso della costa; ad ogni mareggiata o in caso di maltempo, il ponte non potrà essere percorribile. Ma non solo: quanto potrà resistere alla portata del torrente?

Nei giorni scorsi Forza Italia aveva già sollevato numerosi dubbi in merito alla gestione improvvisata delle problematiche cittadine da parte dei politici, le cui idee giacciono su parti contrapposte, definendo “il tutto più grande corto circuito all’interno della maggioranza cittadina”. Nel frattempo, si attende l’iter di apertura della bretella come collegamento provvisorio sulla litoranea di Ponente tra Milazzo e Barcellona.