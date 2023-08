Allerta Meteo, lunedì arriva la tempesta di fine estate: forte maltempo e freddo anomalo anche in Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Weekend di sole e caldo in Calabria e Sicilia con temperature elevate, seppur senza eccessi, ma tipicamente estive. A Messina e Reggio Calabria la colonnina di mercurio oggi raggiungerà i +35°C, domani forse anche un grado in più. Valori più elevati, fino a +38°C, nelle zone interne (da Cosenza a Caltanissetta e Caltagirone). Per tutti gli amanti del mare e dell’estate, però, sono gli ultimi due giorni di piena estate. Anche se poi a settembre ci saranno indubbiamente altre fasi climatiche che ricorderanno la bella stagione, quest’anno la classica rottura autunnale arriverà in anticipo: già dopodomani, lunedì’ 28 agosto. E non sarà isolata, ma aprirà un periodo lungo e duraturo di freddo anomalo e instabilità.

Il fronte freddo di una violenta perturbazione proveniente dal nord Europa raggiungerà Calabria e Sicilia nel primo pomeriggio di lunedì 28, spazzando via il caldo e facendo crollare le temperature di oltre 10°C in poche ore. Da lunedì sera farà proprio freddo, come se fossimo già a ottobre, in pieno autunno, con valori di quasi 15°C inferiori rispetto a questo weekend. E non mancherà il maltempo, a tratti molto intenso: inizialmente saranno temporali da contrasti termici, ma poi da martedì 29 inizierà una fase di grande instabilità che proseguirà per tutta la settimana e determinerà forti piogge nel versante tirrenico della Calabria e della Sicilia, a tratti molto forti a metà settimana. Una settimana – la prossima – che sarà quindi tipicamente autunnale anche nelle due Regioni più meridionali d’Italia.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

