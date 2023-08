Allerta Meteo, ultime ore di caldo in Calabria e Sicilia: il fronte freddo arriverà lunedì mattina | DETTAGLI

StrettoWeb

Ultime ore di gran caldo in Calabria e Sicilia in attesa della violenta tempesta di fine estate che domani, lunedì 28 agosto, porterà l’autunno anticipato anche all’estremo Sud Italia. Quella che inizierà domani sarà una settimana a tutti gli effetti autunnale per temperature, tipicamente ottobrine, e condizioni meteorologiche, di spiccato maltempo almeno fino a venerdì 1 settembre. Un possibile miglioramento è atteso nel weekend 2-3 settembre, ma andiamo con ordine.

Oggi fa molto caldo per la risalita pre-frontale che anticipa la tempesta. Le temperature sono particolarmente elevate, vediamo le più alte:

Sicilia : +42°C a Termini Imerese e Misilmeri, +41°C a Carini e Piraino, +40°C a Bagheria, +39°C a Palermo, Siracusa, San Pier Niceto e Brolo, +38°C a Caltagirone e Torregrotta, +37°C a Ragusa, Barcellona Pozzo di Gotto e Capo d’Orlando, +36°C a Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Piazza Armerina e Randazzo, +35°C a Catania, Messina, Giarre, Milazzo e Fiumedinisi.

: a Termini Imerese e Misilmeri, a Carini e Piraino, a Bagheria, a Palermo, Siracusa, San Pier Niceto e Brolo, a Caltagirone e Torregrotta, a Ragusa, Barcellona Pozzo di Gotto e Capo d’Orlando, a Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Piazza Armerina e Randazzo, a Catania, Messina, Giarre, Milazzo e Fiumedinisi. Calabria: +37°C a Cosenza, Castrovillari, Bisignano, Rosarno, Rizziconi, Platì, +36°C a Santa Cristina d’Aspromonte, +35°C a Corigliano Calabro e Cittanova, +34°C a Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Gioiosa Jonica, +33°C a Vibo Valentia.

Critica la situazione degli incendi soprattutto a Trapani, dove l’Aeroporto è stato costretto a chiudere e oltre 200 persone sono state evacuate via mare dalla Tonnara di Scopello dove si trovavano braccati dalle fiamme. Nella notte farà ancora caldo, ma già domattina queste temperature saranno un lontano ricordo. L’arrivo del fronte freddo in Calabria e Sicilia è atteso tra le 10:00 e le 12:00 del mattino di lunedì 28 agosto e sarà accompagnato dall’ingresso di impetuosi venti di maestrale che poi nel pomeriggio diventeranno burrascosi, superiori ai 100km/h nello Stretto di Messina, tra Lamezia Terme e Catanzaro, nella piana di Sibari e nel Canale di Sicilia:

Allerta Meteo, i venti di tempesta intorno al Ciclone Rea tra domenica 27 e lunedì 28 agosto

Le temperature crolleranno rapidamente, raggiungendo valori tipici di fine ottobre già nel pomeriggio-sera: rispetto allo stesso orario di oggi avremo tra 10 e 12°C in meno. Il maltempo non sarà particolarmente diffuso, ma non mancheranno forti temporali da contrasti termici accompagnati da veloci grandinate e nubifragi, seppur brevi. Farà ancora più freddo e avremo maltempo più intenso nella giornata di martedì 29 agosto e poi giovedì 31 agosto, con piogge e temporali diffusi su gran parte del territorio calabrese e siciliano con particolare intensità nelle fasce tirreniche delle due Regioni (Calabria occidentale e Sicilia settentrionale). Il maltempo interesserà anche lo Stretto di Messina, dove si prolungherà fino al mattino di venerdì 1 settembre. Nel weekend tornerà bello e soleggiato, con temperature in lieve aumento.

