Acr Messina tra questione stadio, nuovo canale Tik Tok e… una truffa: “state attenti”

Il Messina sta recuperando velocemente il tempo perduto a causa di una prima parte di estate movimentata in seguito alle trattative per il passaggio di proprietà. Alla fine, come è noto, alla guida è rimasto Sciotto, che ha richiamato Modica in panchina e ha scelto Roma come Ds. E così il mercato è in fermento, tra arrivi di tanti giovani e l’addio di Kragl.

La grana stadio: l’Amministrazione risponde presente e Sciotto si dice soddisfatto, in attesa di sviluppi

Mentre la squadra peloritana si trova in ritiro, tante novità scuotono il club anche oltre l’aspetto puramente tecnico. Tiene banco, in primis, la questione stadio: qualche giorno fa Sciotto ha lanciato un appello pubblico al Sindaco Basile dicendosi preoccupato delle condizioni del manto erboso del “Franco Scoglio” per via dei numerosi concerti di queste settimane.

L’Amministrazione ha risposto presente all’appello, trovando la soddisfatta approvazione dello stesso Presidente, il quale dichiara in una nota. “La convocazione della commissione comunale allo sport, direttamente allo stadio Franco Scoglio è un segnale di grande attenzione da parte della politica cittadina. Ringraziamo i consiglieri comunali di maggioranza che hanno colto le nostre preoccupazioni esposte anche attraverso atti ufficiali, decidendo di convocare le parti coinvolte allo stadio. Ci auguriamo che si possa imprimere un’accelerazione all’esecuzione dei lavori perché si possano limitare i disagi alla programmazione societaria”.

“È evidente – continua Sciotto – che questo stato di incertezza non giova ad alcuno. Al Messina servono certezze su data inizio e conclusione lavori. Con questo scatto della politica ci auguriamo possano essere recuperati i ritardi della burocrazia perché ancora oggi gli uffici comunali, come dichiarato dall’assessore Massimo Finocchiaro, non hanno proceduto all’affidamento dei lavori. Confidiamo sempre in un risolutivo intervento del sindaco Federico Basile affinché la questione stadio possa essere risolta in tempi celeri, dando risposte certe in primo luogo ad una piazza che si appresta con entusiasmo a rivivere una nuova stagione sportiva. #ripartiamoinsieme. Tutti”.

Nuovo canale Tik Tok

Acr Messina impegnato anche sui social, mondo ormai in continua evoluzione e che ha trovato terreno fertile anche nel calcio. Il club peloritano ha annunciato infatti di essere sbarcato su Tik Tok.

“Attenzione, si tratta di una truffa”

Ma la tecnologia porta con sé, oltre ai benefici, anche qualche ostacolo. La stessa società, su Facebook, è stata costretta a intervenire postando uno screen. Nello stesso si può vedere il testo di un sms in cui si richiede l’accesso a un link in quanto vincitore di un concorso relativo alle maglie della nuova stagione (ancora da scegliere dopo l’apposito contest deciso da Sciotto). Si tratta, però, di uno di quei messaggi truffa che troviamo spesso e in questo caso l’Acr Messina non c’entra nulla. “Attenzione, si tratta di una truffa”, ha tenuto a precisare il club postando lo screen.