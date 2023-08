Acr Messina, Modica esalta i tifosi. E su obiettivi, mercato e abbonamenti…

StrettoWeb

“So quanto siano generosi i tifosi del Messina. E’ stato bello ed emozionante, dobbiamo stare con la speranza di dargli le soddisfazioni che meritano. Messina è questa“. Giacomo Modica è euforico, come tutti, dopo le belle immagini che i tifosi peloritani hanno offerto ieri in occasione della seduta a porte aperte che ha sancito il ritorno in città e la ripresa degli allenamenti. “Il primo allenamento in sede è stato un autentico “bagno di folla”. Il popolo giallorosso ha risposto con l’affetto e l’amore di sempre alla chiamata di mister Modica, che ha preteso le “porte aperte” al Marullo di Bisconte. Scelta condivisa dal presidente Pietro Sciotto”, si legge nella nota del sito ufficiale.

Tra l’altro, anche per questo, l’iniziativa “sarà ripetuta anche la prossima settimana, perché la società confida moltissimo nell’apporto del pubblico e nell’entusiasmo di una tifoseria unica. L’affetto dà la giusta carica ad una squadra che ha lavorato bene nel ritiro della Sila e che si sta preparando per farsi trovare pronta all’appuntamento del campionato”. E c’è una novità “sul fronte abbonamenti: la campagna partirà molto presto, mentre il presidente Sciotto ha voluto che la squadra prima dell’inizio della stagione posa ricevere l’abbraccio del pubblico in una piazza cittadina”.

“Cosa è cambiato nel Messina in queste settimane? I tifosi stanno interpretando che le persone che stanno qua hanno passione e amore, c’è riconoscenza e gratitudine e noi dobbiamo dare risposte importante”, aggiunge poi Modica nell’intervento a margine della seduta. “Dire quello che possiamo fare ora non ha senso, questa maglia però va onorata e sudata. Tasselli che mancano? Sono situazioni di mercato, c’è un Ds che sta lavorando e lui sa cosa fare”.