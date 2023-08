StrettoWeb

Erano in tanti, oggi, presso l’ex Marullo (Bisconte), per assistere alla seduta a porte aperte dell’Acr Messina, ritornato ad allenarsi dopo qualche giorno di riposo susseguente al ritiro in Sila. I supporters, accorsi in massa, hanno assistito all’allenamento della squadra di Modica, incitandola con cori, sciarpe e bandiere.

Il club ha ovviamente apprezzato e, a fine seduta, ha ringraziato tutti sui social con una foto eloquente e una grande grazie, come si può vedere nell’immagine in evidenza.