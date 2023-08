Acr Messina, tutto pronto per l’esordio: ufficializzati altri due colpi, già in città da qualche giorno

StrettoWeb

L’Acr Messina è pronto all’esordio in campionato, previsto per sabato sera in casa dell’Audace Cerignola. Il club, dopo le vicissitudini estive, ha recuperato il tempo perduto assicurandosi ds, allenatore e buttandosi a capofitto sul mercato. Tutto ciò nonostante la grande paura per il Presidente Sciotto. Quest’ultimo, a causa delle sue condizioni di salute, non ha potuto presenziare di persona alla presentazione della squadra dell’altro ieri sera.

Però segue tutto e monitora anche quelle che sono le ultime operazioni di mercato. Vincenzo Plescia e Jacopo De Matteis, ad esempio, erano due tasselli soltanto da ufficializzare, in quanto appunto già presenti in città da qualche giorno, persino comparsi alla presentazione. Oggi sono stati annunciati e presentati. Plescia è l’attaccante che serviva. Ex Vibonese, classe ’98, è palermitano di nascita. De Matteis è invece il nuovo portiere: classe 2002, arriva dalla Salernitana.