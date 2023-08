L’Acr Messina si presenta alla città: l’ironia di Basile (“ora voglio un bel fischio”) e il messaggio di Sciotto

StrettoWeb

Nonostante una programmazione partita un po’ in ritardo, per via delle note vicende societarie, l’Acr Messina si è rimesso in carreggiata, bruciando le tappe e recuperando il tempo perduto. Nuovo ds e allenatore, ritiro in Calabria, amichevoli. L’ultima prima dell’esordio sarà oggi. Poi il debutto sabato sera in casa dell’Audace Cerignola.

Ieri sera, intanto, la squadra si è presentata alla città. Lo ha fatto a Piazza del Popolo, davanti ad un buon numero di tifosi. A presentare l’evento la giornalista Rosaria Brancato, con la presenza dello speaker del Messina Vincenzo Maria. Dopo un video illustrativo del pre-campionato, diversi personaggi sono saliti sul palco. Tra questi, il Sindaco Basile, che ha risposto con ironia ai presenti. “Voglio che mi fate un bel fischio, tutti contro. Mi avevano detto ‘ma che vai a fare, perché ti fischiano’, ma io ho detto che, anche se qualcuno fischia, il Sindaco si fa sempre”.

Basile ha poi voluto leggere dal vivo un messaggio privato inviatogli dal Presidente Pietro Sciotto, ancora in fase di ripresa dopo il ricovero di qualche settimana fa in seguito a un malore. “Ciao Federico, ti raccomando della tua presenza perché ci tengo molto”, ha detto il primo cittadino, precisando che la sua presenza era lì perché espressamente richiesta dal Presidente, che non ha potuto partecipare di persona.

Lo stesso Presidente, poi, ha lasciato un messaggio alla città, rivolgendosi sempre al Sindaco. “Caro sindaco, la mia salute non mi ha consentito di essere in piazza con voi. Non sapete quanto desiderio avevo di rivedervi e sentire il calore della tifoseria messinese. Mi scuso con tutti e soprattutto con il sindaco Federico Basile, ma ancora sono in convalescenza. Mi auguro che questa sia davvero una ripartenza, tutti insieme, affinché Messina possa tornare ai fasti di un tempo. Il sindaco è un vero tifoso del Messina, così come lo sono i suoi assessori, e lo ringrazio fin d’ora per la collaborazione che sta fornendo alla mia società. Un caro saluto e un in bocca al lupo a mister Modica, ai calciatori e ai dirigenti che stanno lavorando per regalarci grandi soddisfazioni. Ai tifosi dico di starci vicini come sempre e sono certo che ci toglieremo belle soddisfazioni. Grazie a tutti, Forza Messina!”.

La serata si è poi conclusa con l’ingresso di tutti i componenti della squadra sul palco, insieme a mister Modica, che hanno raccolto l’incoraggiamento di alcuni grandi ex della Serie A, da Mutti a Parisi passando per Giampà e Lavecchia, senza dimenticare il tifosissimo Nino Frassica. Presente anche l’attore messinese Ninni Bruschetta.