Zimbalatti: “la Procura di Brescia indaghi Cellino, non si possono proteggere i mafiosi. La Reggina avrà giustizia”

Nella serata odierna è andata in scena la manifestazione organizzata dagli ultras della Reggina per far sentire la propria voce sul caso riguardante il futuro amaranto, vicenda che tiene con il fiato sospeso l’intera città.

Presenti in piazza i gruppi organizzati della tifoseria, i normali cittadini e anche diverse cariche politiche.

L’intervento di Zimbalatti

Duro l’intervento di Nino Zimbalatti, noto esponente politico reggino e già assessore comunale, che ai microfoni di StrettoWeb ha dichiarato: “la Reggina è come la famiglia, meritiamo la Serie B, ce la siamo conquistata sul campo. Non può venire il signor Cellino, che oltretutto, da questi microfoni voglio fare una denuncia alla Procura della Repubblica affinchè indaghi il signor Cellino in quanto ha confessato un reato, un pubblico ufficiale che ha detto pubblicamente di aver bruciato alcuni faldoni prima dell’avvento della GDF per la copertura di alcuni mafiosi del Nord. Un’indecenza e una vergogna“.

