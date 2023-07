Amore e passione amaranto, i tifosi mobilitano Reggio: “la Reggina è troppo importante, non può morire” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Sono giorni alquanto tribolati, dal punto di vista sportivo, quelli vissuti a Reggio Calabria negli ultimi tempi. Continua a lasciare con il fiato sospeso la situazione relativa alle sorti della Reggina che attende di conoscere il proprio destino in vista della prossima stagione. Un limbo fatto di attese, paure e flebili speranze. La Covisoc ha emesso la sua sentenza: estromissione dalla Serie B. Il Consiglio Federale della FIGC ha bocciato il ricorso degli amaranto. Tra il 20 e il 21 luglio toccherà al Consiglio di Garanzia del Coni esprimersi sul nuovo ricorso, poi eventualmente sarà la volta del TAR (2 agosto).

Si rischia di andare per le lunghe, con conseguenti problemi relativi alla programmazione della stagione fortemente condizionata da quella che sarà la prossima categoria dei calabresi. Aspetto fondamentale anche per il closing al fondo inglese Guild Capital del dott. Marco Quaranta: l’iscrizione alla prossima Serie B è condizione imprescindibile per la stretta di mano finale.

Uno stato di attesa in cui è piombata l’intera rosa, mister Inzaghi e soprattutto la tifoseria reggina che in questi giorni difficili non ha mai mancato di esprimere tutto il proprio supporto verso la squadra ma, allo stesso tempo, ha urlato in maniera decisa la propria rabbia verso chi ha ridotto gli amaranto in questo stato.

La protesta di Piazza Duomo

Non solo parole, ma anche fatti concreti. Il tifo organizzato della Curva Sud ha dato appuntamento alla tifoseria e a tutti i cittadini nella serata odierna, alle ore 19:00, presso Piazza Duomo, per manifestare il proprio sostegno alla Reggina e il proprio dissenso verso Felice Saladini, colpevole di aver messo a serio rischio il futuro del calcio a Reggio Calabria. StrettoWeb è sceso in piazza, nel cuore della protesta, per dare voce alle emozioni dei tifosi.

Presenti anche diverse personalità della politica. Acclamato l’On. Francesco Cannizzaro, riconosciuto dai tifosi e dal pubblico presente il suo lavoro, dietro le quinte nella Capitale, per salvare il futuro amaranto. Mettendo da parte ogni colore politico, in nome della casacca amaranto che accomuna tutti, Cannizzaro ha chiamato sul palco anche i sindaci f.f. Paolo Brunetti e Carmelo Versace, il delegato allo Sport Giovanni Latella.