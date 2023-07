Vibrante e colorato: l’RDS Summer Festival illumina Messina con Musica e Divertimento

StrettoWeb

Primo appuntamento giunto al termine in piena notte e l’entusiasmo è stato palpabile nell’aria: l’RDS Summer Festival ha preso il via a Messina, regalando un venerdì sera all’insegna della musica a tutti i partecipanti. L’arena, allestita nell’area dell’Ex Sea Flight, si è trasformata in un tripudio di colori e luci, creando uno scenario perfetto. Nessuna aspettativa delusa.

Il prossimo appuntamento, fissato per stasera, si preannuncia altrettanto emozionante: a esibirsi saranno gli artisti Cioffi, Federico Baroni, Niveo e Tommaso Paradiso.

Anche per stasera, quindi, le attese sono alte e le aspettative altrettanto, ma l’RDS Summer Festival è pronto a stupire ancora una volta.