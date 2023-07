Messina in festa con l’RDS Summer Festival: esplosione di musica e divertimento

StrettoWeb

La città di Messina è indubbiamente al centro dell’attenzione quest’anno. Tra le numerose manifestazioni che hanno conquistato il cuore dei messinesi spicca anche quello di oggi: “RDS Summer Festival“.

Un legame speciale, quest’anno, si è creato tra RDS e la città di Messina: dal mese di maggio infatti l’emittente radiofonica è presente nella città siciliana con il progetto “RDS Loves Messina“, dedicando spazi e trasmissioni speciali per celebrare la bellezza e le straordinarietà del territorio.

L’evento ha riscosso un tale successo che, a pochissime ore dalle prenotazioni all’accesso, è andato completamente sold out, con una capienza massima di 5000 persone. Ma, per chi non avesse avuto la possibilità di prenotarsi, c’è un’alternativa: l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale “RDS social tv“, permettendo a chiunque di seguirlo da casa.

Tanti ospiti speciali questa sera tra cui i noti Sergio Friscia, Rossella Brescia e Baz di “Tutti Pazzi per RDS”, un morning show che regala risate e allegria a tanti ascoltatori già dalle prime ore del mattino. Ma è la musica la vera protagonista della serata: dj set firmati RDS e esibizioni live: oggi, 21 luglio, il programma dell’ RDS Summer Festival, offre le esibizioni di Aka 7even, Astol, Baby K e Effetto Domino.

Domani sarà il turno di altri noti artisti.