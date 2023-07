Taormina, De Luca: “ho fatto una cosa incredibile, quasi da arresto”

StrettoWeb

“Ieri ho fatto una cosa splendida. Quelli della Tekra vogliono prendermi per il cu**o e io ho fatto una cosa incredibile, quasi da arresto: ho messo un mozzicone di una sigaretta in un certo posto, qua nel viale. Stamattina ho controllato ed era ancora lì. Sapete perché? Perché i contratti di servizi con la Tekra, cioè quella che deve garantire la pulizia del nostro territorio, prevede che ogni mattina si devono lavare le strade, servizio che noi paghiamo“. Così Cateno De Luca, nella sua diretta FB, continua ad attaccare la società Tekra per – in base a quanto dichiarato dallo stesso – mancanza di serietà.

La società, in base al contratto stipulato, dovrebbe pulire la strada ogni giorno. Ma, in base a quanto mostrato dal sindaco, sembrerebbe che le strade di Taormina non siano lavate da settimane; nella diretta vengono inquadrati i segni di urine degli animali sui muri. In arrivo anche una nuova ordinanza: “chi cammina sul corso, se non ha la bottiglia d’acqua per le pis****te dei cani e dei gatti, finisce male”.

Si accendono gli animi fra la società Tekra e Cateno De Luca: “Tekra, lo volete capire che con me non si scherza?”.