Taormina, Cateno De Luca: “sento l’odore di Chanel”

StrettoWeb

Cateno De Luca con una sua diretta su Facebook intitolata “Blitz blitz” si accanisce contro gli operatori della società di raccolta dei rifiuti di Taormina, “Tekra”. Stando a quanto raccontato dal sindaco, tra le attività balneari e gli operatori di raccolta dei rifiuti ci sarebbe stato un “accordo”; essendo i cassonetti di raccolta distanti dalla strada, ma anche distanti dalle attività balneari, entrambi dovevano venirsi incontro portando i rifiuti a metà strada. Purtroppo, però, da giovedì l’immondizia non è stata raccolta. “Guardate che meraviglia, siamo in via Spisone. Ora tutti i turisti che vengono qui cosa dicono? Malanova mi avi u sindacu, giustamente. Io mi prendo le mie responsabilità e infatti sono qui per questo motivo. Credo che però la violazione dei patti con un sindaco meritano una reazione ‘violenta’. E’ Tekra la società che mi sta facendo fare malafigura e non fa il suo dovere. Uno va fuori di testa perchè ognuno fa i ca**i propri.” – afferma il sindaco di Taormina.

Dopo aver chiamato la società di raccolta dei rifiuti al telefono “prenda i suoi operatori e pulite sennò butto la spazzatura in mezzo la strada”, Cateno ha terminato la sua diretta esortandoli di rimuovere – al più presto – l’immondizia accumulata.