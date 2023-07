StrettoWeb colpisce ancora: quando la vergogna mediatica fa ‘magie’ e chiude le buche

StrettoWeb

Funziona più o meno così: i cittadini segnalano disservizi, disagi, buche o altro al comune. Il comune non fornisce risposte, o le da incomplete, o in estremo ritardo. I cittadini allora provano a segnalare il fatto ai giornali, con mail o messaggi privati. I giornalisti verificano, osservano, buttano giù due righe, allegano le foto all’articolo e pubblicano un articolo di denuncia contro ciò che in una società civile dovrebbe essere risolto a monte. Dagli uffici competenti. Che evidentemente tanto competenti non sono.

E a quel punto che succede? Succede che dopo settimane o mesi in cui una buca è rimasta quasi inosservata dagli enti preposti nel bel mezzo del marciapiede in viale Calabria, con rischio concreto per i bambini del vicino asilo privato di farsi seriamente male, la buca viene ricoperta ‘magicamente’. Dopo un paio i giorni dalla pubblicazione del nostro articolo, come è possibile vedere dalle foto della gallery sfogliabile in alto.

Dal dondolino per bambini alla buca chiusa

Ora, noi siamo contentissimi, nel nostro piccolo, di aver reso un servizio alla comunità, ma siamo anche tristemente consapevoli che spettava agli uffici competenti fare qualcosa in tal senso. Nei tempi giusti. Dopo le segnalazioni dei cittadini. E invece, come ricorderanno i nostri lettori, sulla buca era semplicemente stato posto lo chassis di un dondolino per bambini, legato con del nastro. Senza risolvere il problema e, peggio ancora, alimentando il pericolo per i cittadini.

Se è vero che il mondo si cambia grazie ai piccoli gesti, per noi è sufficiente migliorare Reggio Calabria con le piccole cose. Dunque restiamo disponibili, per tutti i cittadini che si sentono inascoltati da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici competenti, ad accogliere le segnalazioni utili a far emergere le piccole e grandi criticità di questa città. Con la solerzia e l’amore per Reggio che ci hanno sempre contraddistinto, cercheremo di fare il possibile per far sì che le denunce arrivino a destinazione.