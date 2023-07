Reggio Calabria, pericolosa voragine in Viale Calabria: “è vicino ad un asilo e a un parco giochi”

StrettoWeb

Nei giorni scorsi alcuni lettori ci hanno segnalato un pericolo in Viale Calabria, a Reggio Calabria. Si tratta di un buco che si è aperto sul marciapiede, proprio nei pressi di un parco giochi e di un’asilo privato. Come è possibile vedere dalla gallery fotografica sfogliabile in alto, un intervento è stato fatto, ma chiamarlo “messa in sicurezza” è un azzardo, dato che vi è semplicemente stato posto sopra lo chassis di un dondolino per bambini, poi legato con del nastro.

“Si tratta di una voragine di almeno dieci metri – ci scrivono i nostri lettori – e a parte che è una zona frequentata da molti bambini, di notte qualcuno potrebbe inciampare e cadere“. Un pericolo concreto al quale bisognerebbe porre rimedio al più presto onde evitare il peggio.