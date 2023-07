La classifica dei Sindaci più amati d’Italia: Basile al 74° posto, non rilevata Reggio Calabria

StrettoWeb

Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano, è il sindaco più amato d’Italia (65% dei consensi), secondo la Governance Poll 2023 stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Al secondo posto Marco Fioravanti, sindaco Ascoli Piceno e Antonio De Caro di Bari. Il primato tra i sindaci di Calabria e Sicilia è di Vincenzo Voce, sindaco di Crotone, che si trova al 27°. La forzista Maria Limardo di Vibo Valentia è al 64° posto, mentre il sindaco socialista di Cosenza Franz Caruso è in 67° posizione al pari di Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro.

Federico Basile, sindaco di Messina che ha ereditato lo scranno da Cateno De Luca, attuale primo cittadino di Taormina, è al 74° posto, ma fa registrare un balzo di +4,9 rispetto allo scorso anno. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla si piazza al 54° posto. Non è stata fatta rilevazione su Reggio Calabria che in questo momento è priva di sindaco per via della sospensione di Giuseppe Falcomatà ed è amministrata da un facente funzioni, Paolo Brunetti.