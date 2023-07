La classifica dei Governatori più amati d’Italia: Occhiuto sale al 4° posto, anche Schifani in crescita | DATI

StrettoWeb

Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, è tra i presidenti della Regione maggiormente amati in Italia. Si colloca infatti al 4° posto nella classifica italiana con il 59% dei consensi, aumentando di 1 punto rispetto allo scorso anno. In sostanza l’esponente di Forza Italia è tra governatori più graditi secondo la Governance Poll 2023 stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. E’ evidente che le scelte effettuate dal forzista stanno convincendo i calabresi: la gestione della sanità e la questione della depurazione sono tra i temi maggiormente affrontati da Occhiuto.

Mentre Renato Schifani, presidente siciliano si attesta all’11° posto nella classifica del gradimento. Ma va sottolineato che, l’ex presidente del Senato, registra una crescita di gradimento (+8,9%) molto alto dopo la sua elezione avvenuta nel settembre scorso. Le polemiche interne al Centro/Destra, il litigio costante con Miccichè, le deleghe tolte a Falcone, non hanno intaccato la fiducia dei siciliani che anzi hanno premiato l’impegno e la costanza dell’azione politica di Schifani.

Al primo posto per gradimento c’è Stefano Bonaccini (governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Pd con il 69% dei consensi). Al secondo posto il governatore veneto Luca Zaia con il 68,5% dei consensi. Al terzo posto si attesta Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia con il 64% dei consensi. Al quarto posto, insieme ad Occhiuto, anche Giovanni Toti ed a seguire Attilio Fontana e Alberto Cirio.