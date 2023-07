Serie B, Menez vicinissimo al Bari

StrettoWeb

Jérémy Ménez ha salutato la Reggina e Reggio Calabria due giorni fa, nonostante la scadenza del contratto e l’intenzione di chiudere l’esperienza in riva allo Stretto fosse ormai acquisita da tempo. Evidentemente le nuove sirene per il talentuoso attaccante francese sono sempre più concrete: è il Bari ad essersi fortemente interessato al calciatore, che già la prossima settimana potrebbe raggiungere i compagni in ritiro, ritrovando così l’amico Nicola Bellomo.