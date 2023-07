Reggina, l’addio di Menez dopo tre anni in amaranto: “grazie di tutto, Reggio”

StrettoWeb

Jérémy Ménez non è più un calciatore della Reggina. L’attaccante francese ha concluso la sua esperienza triennale in riva allo Stretto, dov’era arrivato con un catamarano da Messina attraversando le acque di Scilla & Cariddi seguito da una celebre diretta social seguita da migliaia di tifosi da tutto il mondo. In centinaia, invece, lo aspettavano con le bandiere amaranto al porto di Reggio Calabria quel caldo 26 giugno 2020, accompagnato da Massimo Taibi e fortemente voluto da Luca Gallo.

L’esperienza di Ménez con la maglia della Reggina non è stata entusiasmante sul campo. Il calciatore ha alternato alti e bassi collezionando complessivamente in tre stagioni di serie B 69 presenze in cui ha siglato 13 gol e fornito 5 assist ai compagni.

Fuori dal campo, Ménez ha suscitato le attenzioni dei tifosi e degli appassionati dando importante impulso al merchandising della Reggina grazie alla sua popolarità, e ha promosso l’immagine di Reggio Calabria, a cui si è molto legato, in giro per il mondo anche grazie alla presenza a Reggio di Emilie Nef Naf, attrice e modella famosissima in Francia con cui Ménez era sposato e ha vissuto insieme in riva allo Stretto prima della separazione (maturata proprio a Reggio).

“Mi sono preso un po’ di tempo ma volevo ringraziare tutta la gente della società Reggina e i miei compagni di squadra e tutti i tifosi reggini GRAZIE 🙏” ha scritto Ménez questa mattina su Instagram, salutando la squadra e la città.