Serie B, Floriano Noto: “nessun club ha fatto opposizione contro la Reggina al TAR, anzi. Io mi auguro che gli amaranto siano riammessi”

Floriano Noto, presidente del Catanzaro, è stato nominato dall’Assemblea della Lega serie B riunita oggi pomeriggio quale nuovo vicepresidente dell’impresa sociale della Lega Serie B B.IG. for people. Per la prima volta in serie B dopo un impegno straordinario profuso per riportare la squadra giallorossa nel torneo cadetto, Noto ha chiarito ai microfoni di StrettoWeb la posizione sua e degli altri 17 club di serie B che secondo notizie rimbalzate su molti media nei giorni scorsi si sarebbero schierate contro la Reggina in vista dell’udienza del TAR che mercoledì 2 agosto discuterà il ricorso della società amaranto contro l’esclusione dalla prossima serie B.

“Mi dispiace che sia passata una notizia falsa che non rispecchia quello che abbiamo fatto davvero – spiega Noto – Non tocca a noi prendere posizione su cose in cui non c’entriamo, se noi ci schierassimo da qualsiasi parte il Tar direbbe ovviamente che non c’entriamo. Non c’è stato nessun ricorso, nessuna opposizione, nessuna costituzione di alcuno contro la Reggina, nè mia con il Catanzaro, nè di Guarascio con il Cosenza, nè di alcun altro club. Semplicemente abbiamo preso una posizione terza, abbiamo espresso una posizione comune in blocco, in cui abbiamo chiesto di evitare che si possano reinserire squadre aggiuntive. Abbiamo chiesto di non falsare la regolarità del torneo cambiando il format portandolo da 20 a 21 o 22 squadre. Abbiamo detto semplicemente al TAR di mettere chi ritengono giusto, chi ha i titoli per partecipare, ma l’importante è che il format rimanga a 20 altrimenti si falsa tutto, non sarebbe giusto. Che al TAR vinca chi è giusto che deve vincere in base alle leggi, ma senza cambiare il format. Un concetto chiaro che è stato ribadito anche da Balata oggi in Assemblea“.

Noto va oltre e aggiunge: “Io faccio il tifo per la Reggina, per tanti motivi. Mi auguravo che anche il Crotone salisse in B, sia con Vrenna che con Guarascio abbiamo ottimi rapporti, non ho il piacere di conoscere il nuovo Presidente della Reggina, ma in ogni caso mi auguro per la Calabria e per Reggio che anche la Reggina possa partecipare alla prossima serie B. Guardate che anche le altre squadre non ce l’hanno con la Reggina, nessuno ce l’ha con la Reggina. Abbiamo semplicemente chiesto tutti insieme che non venga modificato il format, perchè il rischio è che per motivi tecnici si inserisca qualcuno che non ha diritto. Invece il TAR deve decidere chi è che ha diritto rispettando il format. Non c’è alcun dubbio che anche il Presidente della Reggina all’opposto avrebbe fatto la stessa cosa. Ribadisco, io faccio il tifo per la Reggina e mi auguro che la Reggina possa far valere le proprie ragioni al TAR“.

Quella di Noto è l’ennesima verità che smonta il vittimismo complottista che una parte di Reggio Calabria continua ad alimentare da settimane. Intanto nell’Assemblea di Lega di oggi le società si sono dette unanimi anche nella volontà di rispettare il via del campionato, così come deciso in sede di calendario, per il 19 agosto, con l’open day il 18 agosto. In questo modo “i club hanno voluto dare un messaggio forte di certezza verso il valore del calcio giocato, verso i tifosi e di difesa della reputazione della Serie B messa alla prova dai ricorsi frutto di norme obsolete e di situazioni estranee alla Lega B. Una strategia rafforzata, inoltre, dalla costituzione al Tar per il mantenimento del format a 20 squadre, per la garanzia dei principi di equa competizione e, infine, per proseguire il cammino di valorizzazione che la B ha intrapreso negli ultimi anni e che ha prodotto un miglioramento della visibilità e dei ricavi” si legge in una nota della Lega.

L’ipotesi è che la sentenza del Consiglio di Stato venga anticipata addirittura alla prossima settimana, consentendo alle squadre di scendere in campo davvero per il 19 agosto. A maggior ragione la Reggina ha pochissimo tempo per farsi trovare pronta all’esordio, che sarebbe contro il Modena al Granillo tra meno di tre settimane.