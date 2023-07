Serie B, se la Reggina sarà riammessa subito Palermo e Cosenza. Il Derby della Calabria il 25 Novembre: tutto il calendario

StrettoWeb

Subito Palermo alla seconda in trasferta, poi il Cosenza in casa alla quarta: il sorteggio del calendario di serie B ha riservato questo destino alla squadra identificata con la “X”, una casella che la Reggina spera di riempire con la riammissione in serie B per cui ha depositato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Nel meraviglioso scenario di Villa Olmo, a Como, e alla presenza di presidenti e dirigenti di tutti i club (tranne, ovviamente, della Reggina), è stato svelato questa sera il calendario della prossima serie B, per la prima volta asimmetrico. Il calendario è stato sorteggiato con una “X” proprio al posto della Reggina, esclusa dal campionato ma non ancora sostituita per il ricorso pendente al CONI (20-21 luglio).

Dopo la sentenza del CONI, ci sono due ulteriori gradi di giudizio: il Tar (2 agosto) e il Consiglio di Stato (28-29 agosto). Se fino in fondo tutti i magistrati giudicanti confermeranno l’esclusione della Reggina, con ogni probabilità verrà ripescato il Brescia, la “miglior” retrocessa dall’ultima serie B sconfitta ai playout dal Cosenza. Se invece la Reggina vedrà accolto il suo ricorso, sarà il Brescia ad opporsi fino al Consiglio di Stato quindi in ogni caso sarà inevitabile lo slittamento dell’inizio del campionato di serie B a settembre con un cambio nelle date fornite oggi dal sorteggio. La serie B, infatti, dovrebbe iniziare con l’anticipo della 1ª giornata in programma per venerdì 18 agosto e poi tra sabato 19 e domenica 20 tutte le altre partite d’esordio. I turni infrasettimanali già stabiliti sono cinque (29 agosto, 26 settembre, 26 dicembre, 27 febbraio e 1 maggio) ma probabilmente diventeranno di più con lo slittamento della B a settembre. Proprio a settembre era prevista la prima sosta (9/10 settembre), quindi l’inizio del campionato si dovrebbe programmare per il weekend 2/3 settembre, pochi giorni dopo la decisione definitiva del Consiglio di Stato, o più probabilmente nel weekend 16/17 settembre, esattamente un mese dopo il programma originale. Inevitabili, quindi, altri 4 turni infrasettimanali poi spalmati nel corso di una stagione molto intensa, con tanti incontri ravvicinati.

Non è ancora chiaro se a settembre si inizierà con la prima giornata, facendo slittare tutto il calendario e quindi tutte le date, o se invece a settembre si inizierà in base alle date sorteggiate nel calendario di oggi, e quindi si recupereranno le prime quattro giornate saltate ad agosto nei successivi turni infrasettimanali. Per questo motivo il calendario sorteggiato oggi ha davvero poco senso.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha detto: “Sono sicuro che il campionato di serie B confermerà i successi delle ultime stagioni. Sono sicuro che avverrà grazie al giusto mix fra piazze storiche e piazze emergenti; fra innovazione e tradizione, ma anche per gli investimenti sui giovani. Quello attuale è un momento complesso, sia sul piano economico che giudiziario, ma la difesa del prodotto Serie B è uno degli impegni che la FIGC vuole mantenere. Dovete esserne tutti sicuri”

Per quello che vale, e quindi riferimenti soltanto provvisori, il calendario sorteggiato oggi prevede per la “X”, che eventualmente sarà la Reggina se riammessa, l’esordio in casa con il Modena, poi due trasferte consecutive a Palermo e Bolzano contro il Sudtirol e alla quarta di nuovo in casa il derby con il Cosenza. Se invece la serie B dovesse partire direttamente dalla quinta giornata, con il recupero delle prime quattro in successivi turni infrasettimanali, la Reggina eventualmente riammessa esordirebbe sul campo del neopromosso Lecco (su cui pendono gli ulteriori ricorsi di Perugia e Foggia sempre al CONI contro la riammissione del club lombardo). Il 23 Dicembre si disputerebbe Catanzaro-Reggina.

Invece il “derby della Calabria“ tra Catanzaro e Cosenza è in programma il 25 Novembre alla 14ª giornata ed è l’unica partita certa di tutto quello che abbiamo scritto in quest’articolo.

Il calendario della serie B 2023/2024