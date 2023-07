Si schianta contro il guardrail: 77enne perde la vita nel tirreno cosentino

StrettoWeb

Ennesimo tragedia sulle strade del tirreno cosentino: dopo la morte del 19enne di Santa Maria del Cedro, ecco che arriva un’altra terribile notizia. Ieri pomeriggio un uomo di 77 anni, originario del Salernitano ma in vacanza in Calabria, è stato colto da malore mentre guidava. Il povero conducente ha quindi perso il controllo della vettura e si è schiantato contro il guardrail lungo la ss18. Sul posto è giunto l’elisoccorso per il trasferimento urgente in Ospedale a Cosenza ma l’uomo è deceduto poco prima di salire sul mezzo. Sul luogo dell’incidente presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.