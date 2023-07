Terribile incidente nel tirreno cosentino: impatto fatale con lo scooter, muore 19enne

StrettoWeb

Ennesimo tragico incidente sulle strade calabresi: dopo la morte di ieri del 16enne di Castrovillari, ecco che arriva la terribile notizia di un’altra giovane vita spezzata. Un ragazzo di 19 anni, Vincenzo Celia, della frazione di Marcellina di Santa Maria del Cedro nel Tirreno cosentino, è deceduto a seguito di un terribile scontro. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico ha impattato contro un autorimorchio e, si presume, anche contro un’altra vettura che viaggiavano in senso opposto sulla sp 9, tra Orsomarso e Scalea. Un sinistro terribile, dove il giovane è deceduto mentre il 118 si preparava al trasferimento in ospedale. Sul posto presenti due ambulanze che hanno soccorso anche l’altro ragazzo, fortunatamente non grave. Presenti anche i Carabinieri di Orsomarso e Scalea, oltre alla polizia stradale locale per gli accertamenti del caso.

Il sindaco di Santa Maria del Cedro dichiara lutto cittadino

Di seguito la nota del Sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, in cui dichiara lutto cittadino. “Con ordinanza a mia firma per domani 22.07.23 giorno in cui alle ore 18 e 30 si terranno presso la Chiesa del Sacro Cuore di Marcellina le esequie del nostro giovane concittadino Vincenzo Celia ho proclamato il lutto cittadino. Invito la comunità tutta a partecipare. Le famiglie Celia e De Cunto (cittadini, persone, famiglie esemplari) meritano la nostra vicinanza in un momento così doloroso. La comunità tutta ” attonita” , addolorata – per il mio tramite – esprime cordoglio e affetto sincero“.