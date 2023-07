“Reggio Calabria, mai lo zerbino di nessuno”: protesta a Lamezia per l’aeroporto reggino

StrettoWeb

“SIAMO A LAMEZIA! Combattiamo insieme per il riscatto di Reggio Calabria L’Aeroporto del Ponte sullo Stretto non sarà MAI lo zerbino di Lamezia!“. Lo scrive sulla propria pagina social il consigliere Massimo Ripepi, postando un video in diretta della protesta. Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, una rappresentanza di reggini in maglia amaranto si sono recati a Lamezia per gridare la gran voce la necessità di “salvezza dell’aeroporto di Reggio Calabria“.

“Protesteremo a Lamezia Terme con la casacca amaranto per liberare l’aeroporto del ponte sullo stretto dalla gestione Sacal“, aveva scritto Ripepi nei giorni scorsi. Numerosi i commenti di plauso dei cittadini reggini in risposta al post del consigliere. Qualcuno, tra i commenti, chiede “dimissioni subito di Giuseppe Falcomatà“. E ancora: “l’attenzione deve essere altissima, bisogna combattere per gli interessi della nostra città“. La protesta è ancora in corso.