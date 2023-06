Aeroporto dello Stretto, Ripepi: “la colpa è di Falcomatà, sabato andrò a protestare a Lamezia”

StrettoWeb

In una diretta facebook, il consigliere comunale di opposizione, Massimo Ripepi, ritorna sulla questione dell’Aeroporto dello Stretto: “la colpa è di Falcomatà, sì è un bravo ragazzo ma non ha saputo fare il sindaco e ci ha lasciato in una situazione complessa. A Palazzo San Giorgio è stato eletto un gruppo di amici che giocava a calcetto ma amministrare è un’altra cosa. Brunetti? Non ha detto una parola in questi anni ed ora si sente il salvatore della Patria“, rimarca.

Ripepi poi annuncia: “sabato alle ore 10:30 sarò a Lamezia Terme per un flash mob, per ribadire che noi siamo Reggio Calabria e non siamo gli zerbini di nessuno”.