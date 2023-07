A Reggio Calabria nasce una nuova realtà pallavolistica maschile. Sarà serie B

StrettoWeb

“SportSpecialist Asd Reggio Calabria comunica di aver acquisito dalla Pallavolo Jolly Cinquefrondi i diritti per poter disputare il Campionato Nazionale di Pallavolo serie B maschile”. La neonata realtà reggina, di proprietà di Antonio Polimeni, riporta la serie B della pallavolo maschile a Reggio Calabria dopo esattamente 10 anni.

Le prime parole di Polimeni : “La società comunica che sarà indetta a breve una conferenza stampa dove saranno illustrati programmi e obiettivi. Anticipiamo che siamo felici e orgogliosi di poter rappresentare Reggio Calabria sul territorio nazionale. La nostra città è stata troppo a lungo distante dalla pallavolo che conta, per tutti noi questa è molto di più di una sfida da vincere”. E’ quanto si legge in una nota stampa della stessa SportSpecialist Asd Reggio Calabria.

La notizia arriva in un momento storico in cui il futuro della pallavolo in città sembrava segnato.