La pallavolo a Reggio Calabria sta per scomparire? Arrivano (purtroppo) conferme anche dalla politica

“In riferimento alla nota apparsa due giorni fa sulle testate online a firma del Presidente del CT Fipav RC Mimmo Panuccio, “la pallavolo sta brancolando nel buio”, non posso che condividere le preoccupazioni reali del Presidente Panuccio, poiché Reggio Calabria rischia davvero di vedere, tra pochi mesi, scomparire la pallavolo“. Comincia così la nota del capogruppo della Lega Reggio Calabria Giuseppe De Biasi sulla situazione già denunciata qualche giorno fa dal Presidente Fipav Panuccio.

“Sono stato testimone dell’intervento – si legge ancora – che lo stesso ha fatto in commissione, durante il quale ha lanciato un grido di allarme chiedendo aiuto a chi di dovere, per risolvere l’annosa vicenda della palestra di Ravagnese senza però vedere alcun riscontro, malgrado Panuccio avesse affermato, oltretutto, in varie occasioni, che la Fipav era disposta ad investire ulteriori somme, rispetto a quelle già spese per la progettazione, per il completamento della palestra di Ravagnese. Tutto tace“.

“Ora credo che il tempo dei proclami sia terminato pertanto, chiedo al Sindaco, al Dirigente e a chi di competenza in merito, che diano al più presto delle certezze alla FIPAV ed alle società di pallavolo della città di Reggio; la storia non si cancella perché la Pallavolo negli anni addietro ha portato lustro alla nostra città e quindi, farla scomparire, significherebbe procurare un danno di immagine ma soprattutto, procurare un danno ai tanti bambini/e giovani che praticano questa disciplina. Do la mia massima disponibilità alla FIPAV, alle istituzioni cittadine, agli uffici, affinché questo problema si possa risolvere in tempi celeri”.