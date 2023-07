Reggio Calabria, è emergenza incendi: guasti elettrici e alla rete idrica, controlli in corso alle linee telefoniche

StrettoWeb

“In relazione agli incendi che stanno interessando soprattutto la zona ionica di questa città metropolitana, è stata indetta in data odierna una riunione in Prefettura finalizzata a coordinare le attività a salvaguardia della popolazione e a tutela dei beni, alla quale hanno preso parte tutte le componenti del sistema“. Lo si legge in una nota della Prefettura di Reggio Calabria.

“Episodi di particolare intensità sono stati registrati nei territori dei Comuni di Montebello Ionico, Motta San Giovani, Melito Porto Salvo, Roghudi e San Lorenzo ove sono state potenziate le attività di spegnimento anche con mezzi aerei. E’ stata inoltre disposta la riattivazione, in presenza di guasti, di alcuni servizi essenziali (energia elettrica e acqua) e richiesta azione di monitoraggio per accertare l’efficienza della rete telefonica nei territori colpiti”, si precisa.

“La situazione è attentamente monitorata e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. L’efficacia degli interventi è, nel caso degli incendi boschivi, fortemente condizionata dai comportamenti individuali. Si fa pertanto affidamento sul senso di responsabilità di ciascun cittadino al fine di evitare comportamenti che possano creare focolai di incendio. E’ parimenti responsabilità di ciascun cittadino segnalare prontamente eventuali incendi“, conclude la nota.