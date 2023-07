Reggio Calabria, la Jonica continua a bruciare: situazione infernale a Saline | LIVE

StrettoWeb

Zona jonica sotto assedio dalla giornata di ieri in provincia di Reggio Calabria. L’enorme incendio che è divampato ieri mattina tra Lazzaro e Saline, sta ancora continuando a bruciare da più di 24 ore e Riace e Saline sono letteralmente assediate da fiamme e fumo. L’incendio è vicinissimo alle case rendendo l’aria irrespirabile per i residenti. Intere zone sono a rischio in queste ore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco è un canadair. Un altro incendio è divampato all’interno dell’area delle ex officine di Saline Joniche.