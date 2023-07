Reggio Calabria: conto alla rovescia per il Fashion Day dello Stretto | INTERVISTE

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina, nella Sala dei Sindaci di Palazzo Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione del Fashion Day dello Stretto. L’evento tanto atteso, ormai diventato quasi una tradizione, porta la moda, e non solo, a Reggio Calabria. Ricordiamo, tra i tanti appuntamenti previsti per il 14, 15 e 16 luglio, la presenza di una madrina d’eccezione: Mila Suarez.

“Oggi è un giorno speciale – spiega Antonio Sapone, organizzatore dell’evento insieme a Giovanni Barcella – perché è il ‘nostro’ compleanno. Il 13 luglio 2019 nasceva infatti questo evento, all’Arena dello Stretto“. Cinque edizioni, dunque, compresa quella di quest’anno, che hanno visto di anno in anno sempre più idee, iniziative ed appuntamenti.

Insieme a Sapone e Barcella, al tavolo dei relatori, anche Nino Malara, consigliere delegato all’Estate Reggina, Carmelo Versace, sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria e Paolo Brunetti, sindaco del comune di Reggio Calabria, che hanno sottolineato come l’evento sia in grado, orami da cinque anni, di essere davvero valore aggiunto per la città e di saper valorizzare il territorio e le eccellenze locali.

Grande novità di quest’anno sarà il concorso, che ha ricevuto numerose adesioni, voluto e ideato da Giovanni Barcella. Un’idea che ha avuto un successo enorme, visto la grandissima adesione di ragazzi e ragazze che hanno deciso di mettersi in gioco e mostrarsi in passerella. I vincitori, Miss e Mister Fashion day dello Stretto, avranno la possibilità di entrare nel modo della moda nazionale. Un’opportunità unica e imperdibile.

Fondamentale anche la straordinaria collaborazione tra Antonio Sapone e numerose case di moda ed accademie come la New Style di Franca Trozzo; la presenza di stilisti Nazionali come Giuseppe Cupelli, Valentino De Rose, Rosita Simone; Le Spose di Epoche e Aemme Boutique per il maschile; Scikkissimi di Enza Dattola che arricchisce l’evento con la presenza dei bambini; Wanda Simone con la Bottega degli orafi. Indispensabile, infine, la partecipazione della make-up artist Elisa Trunfio e New Style acconciature di Pasquale Cutrupi, Paolo Cutrupi e Antonella Morabito.

Fashion Day dello Stretto: le interviste agli organizzatori