A Reggio Calabria torna il Fashion Day con Mila Suarez. Grande novità il concorso di bellezza: aperte le iscrizioni

L’Arena dello Stretto di Reggio Calabria torna ad ospitare, per la sua quinta edizione, il Fashion Day dello Stretto, l’evento ormai diventato appuntamento fisso e tanto atteso che porta la moda, e non solo, in città. Tanti gli appuntamenti previsti per il 14, 15 e 16 luglio che vedranno quest’anno una madrina d’eccezione: Mila Suarez.

L’importante novità di questa quinta edizione riguarda un eccezionale concorso di bellezza i cui vincitori, sia per la categoria donna che uomo, avranno la straordinaria opportunità di entrare nel circuito della moda nazionale. Per Miss e Mister Fashion day dello Stretto, dunque, si apriranno le porte del lavoro in questo ambito settore. E ad incoronare i vincitori sarà proprio Mila Suarez. Le iscrizioni al concorso sono ancora aperte.

Sono dunque ore febbrili, queste, con la riorganizzazione dell’evento all’Arena dello Stretto, che coinvolge non solo il mondo della moda e dello spettacolo, ma anche quello della cultura e del sociale, con una grande attenzione alla disabilità.

Fashion day dello Stretto: organizzatori e protagonisti

Come sempre, ad organizzare l’evento con abilità e maestria ci sono Antonio Sapone e Giovanni Barcella. Importante, quest’anno, la presenza dell’Accademia della Moda New Style, presieduta da Franca Trozzo, che racchiude decine di stilisti su base regionale. Degna di nota, poi, la partecipazione degli stilisti Giuseppe Cupelli, Valentino Le Rose, Simona Fotia. E ancora, Rosita Simone, con il marchio Grios, Wanda Simone con la Bottega degli orafi. Ciliegina sulla torta, poi, sarà la sfilata dei bambini, curata da Enza Dattola, di Scikkissimi.

Il maschile avrà poi Le Spose Di Epoche, con Petrelli, per l’elegante; mentre per il casual, Aemme Boutique di Daniele Mangiola.

Durante le tre serate, oltre ai numerosissimi sponsor, ci sarà anche la make-up artist, Lisa Trunfio, e New Style acconciature di Pasquale Cutrupi, Paolo Cutrupi e Antonella Morabito.

Oltre a Mila Suarez, ovviamente, saranno tanti gli ospiti che si esibiranno nel corso delle tre serate.