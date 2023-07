Reggio Calabria, aeroporto dello Stretto: Salvini convoca un tavolo urgente

StrettoWeb

La situazione dell’aeroporto di Reggio Calabria, sulla quale da tempo si sta tentando di accendere un faro di denuncia per far fronte ad un declino che prosegue da anni, sbarca sul tavolo del governo. Il Vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvin, ha convocato per domani pomeriggio al Mit un tavolo con Enav, Enac e la società di gestione Sacal. All’ordine del giorno proprio la situazione dell’aeroporto di Reggio Calabria. In particolare si discuterà delle limitazioni che gravano sullo scalo, anche alla luce dei provvedimenti adottati dopo l’emergenza che ha interessato lo scalo di Catania.